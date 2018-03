La poetisa Elizabeth Alexander recitará para Obama un poema histórico

AFP 19/01/2009 - 19:08

Poco después de que Barack Obama pronuncie el martes su primer discurso como nuevo presidente de Estados Unidos, una menuda poetisa con gafas, Elizabeth Alexander, tomará su lugar en el podio y leerá ante el mundo un poema.

Durante unos instantes que prometen ser cautivantes, esta escritora estadounidense de 46 años saldrá de las sombras del enrarecido mundo de la poesía contemporánea y, antes millones de personas en Washington y en el mundo, recitará un poema compuesto especialmente para la investidura del primer presidente negro de Estados Unidos.

Es apenas la cuarta vez en la historia del país que se le pide a un poeta que afine el lápiz para una ceremonia de asunción presidencial, y este extraordinario encargo ha puesto de relieve en Estados Unidos a la propia poesía como género.

Algunos lo ven como el signo de una naciente era en la que la poesía y la cultura tendrán un lugar en los pasillos del poder, tras ocho años que para muchos han sido un gran desperdicio cultural en la Casa Blanca. "Pienso que la decisión del presidente electo Obama de que se lea un poema en su investidura marca su apertura a las ideas", dijo a AFP Stephen Young, director de programa de la Poetry Foundation (Fundación Poesía).

La poesía "renueva nuestra atención al lenguaje y al poder del lenguaje", dijo, añadiendo que este género literario "puede ayudarnos a entender las cosas nuevas y a que renovemos la comprensión de las cosas que considerábamos ya sabidas". "Elizabeth Alexander ha dicho una y otra vez que la poesía es un uso preciso del lenguaje, algo que quizás ha sido olvidado por nuestro gobierno en los años recientes".

Alexander es profesora de estudios afro-estadounidenses de la Universidad de Yale y su libro más reciente, 'America Sublime', fue finalista del premio Pullitzer de 2005. "Mi alegría por haber sido seleccionada para componer y recitar un poema con ocasión de la investidura presidencial de Obama emana de mi profundo respeto hacia él como una persona de palabras llenas de significado, poderosas", dijo Alexander en su sitio web. "Es un impactante momento de nuestra historia. La alegría que siento es sobria y profunda porque la lucha y el sacrificio nos han traído hasta aquí", agregó.

La artista reconoce el desafío que afrontaba al aceptar el encargo. "El poema tiene un objetivo", indicó en un comunicado el equipo de transición de Obama. "Tiene que hablar sobre una ocasión tremendamente histórica". "Y este trabajo debe hablarle a una audiencia increíblemente diversa, no sólo a los estadounidenses sino al pueblo en el mundo que espera que Estados Unidos, ese día, comience a pensar en el futuro".

El primer poeta invitado a compartir una composición en un acto de asunción presidencial fue Robert Frost, quien recitó un poema en la ceremonia de John F. Kennedy en enero de 1961. Bill Clinton invitó a Maya Angelou para que leyera en su inauguración en 1993 y le siguió Miller Williams en su reelección de 1997.

Estados Unidos es uno de los pocos países occidentales que no tiene una Secretaría de Artes, algo que el productor musical Quincy Jones -quien pidió a Obama que cree esa cartera- espera que cambie. "He viajado por todo el mundo todo el tiempo durante 54 años. La gente en el exterior sabe más de nuestra cultura que nosotros mismos", dijo Jones el miércoles al diario The Washington Post. Hasta el viernes, 122.439 personas ya habían firmado una petición en línea apoyando la petición de Jones.