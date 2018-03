El PP estrena fórmula: Busca visibilidad a través de las redes sociales

Del mismo modo que los gobiernos están cambiando su modo de actuar en línea, lo están haciendo las otras organizaciones enraizadas en ellos: Me refiero a los partidos políticos, instituciones que al menos en nuestro país parecen estar ancladas en un diseño organizativo anticuado, que no parece entender ni aprovecharse del canal en línea disponible prácticamente sin costo en Internet, ni para la información ni para la comunicación. De hecho, la cuestión no son las herramientas de la Web 2.0.



