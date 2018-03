Los jueces creen que a la Fiscalía le compete catalogar o no de delictiva la supuesta red de espionaje de Granados

19/01/2009 - 19:38

El portavoz de la APM, Antonio García, apuntó a Europa Press que, sobre la base de lo publicado por el diario 'El País', "si la Fiscalía, que tiene encomendada el ejercicio de la acción penal y la defensa de los derechos de los ciudadanos, cree conveniente iniciar algún tipo de acción penal lo hará". "Es la Fiscalía quien lo debe creer oportuno", resaltó.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cree que a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid le compete catalogar o no como delictiva la supuesta red de espionaje creada por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, para elaborar informes a cargo de ex agentes sobre tramas de corrupción investigadas en los tribunales.

Por ello, García declinó pronunciarse sobre si este asunto debe llegar a los tribunales. "Las asociaciones de jueces están integradas por jueces y los jueces no somos las personas más indicadas para, de forma apriorística y cuando los temas no estén judicializados, emitir opiniones y, mucho menos, sobre la eventual catalogación como delictiva de un asunto como ese", añadió.

LA FISCALÍA NO VE DELITO

Por su parte, la Fiscalía de Madrid no ve "a priori" la comisión de algún delito en el supuesto 'servicio secreto' montado por Granados. Pese a desconocer la existencia de la presunta red de espionaje, el fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, apuntó a Europa Press que si el grupo que se dedica a investigar está financiado con fondos del Gobierno regional, será "un trabajo presupuestado y, por tanto, no secreto".

No obstante, Moix señaló que estudiará las informaciones publicadas hoy en el diario 'El País' para comprobar si las personas que integran la supuesta trama de espionaje incurren en alguna actividad delictiva.

"No veo que eso tenga delito. Si como consejero, contrato unos asesores para que me elaboren unos informes. No veo nada ahí que sea delictivo. Cada uno tiene unos asesores, como cualquier cargo político, en el Gobierno, en la Comunidad, en el Ayuntamiento. No veo a prirori actividad delictiva", recalcó. "¿Los detectives que hacen?, investigar, ¿no?. La labor de un detective no es delito", añadió.

Durante un desayuno informativo, Granados insistió que su Consejería desarrolla "estrictamente" las labores de Seguridad "de acuerdo a las competencias que le da la Ley". Según el consejero, la información que publica hoy 'El país' responde al intento de este medio de "ocultar" que el vicepresidente del gobierno, Pedro Solbes, reconoció ayer que el Gobierno ha agotado sus recetas contra la crisis.