La Universidad de Zaragoza oferta dos nuevos certificados de nivel de conocimiento de inglés de Cambridge

19/01/2009 - 19:50

La Universidad de Zaragoza ofertará a partir del mes de noviembre dos nuevos certificados de nivel de conocimiento de inglés de la Universidad de Cambridge ESOL Examinations. Estos son el International Legal English Certificate y el Teaching Knowledge Test.

ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)

Este último es apropiado para profesores de Inglés de Primaria, Secundaria o enseñanza para adultos, mientras que el primero es un examen diseñado para evaluar la competencia en lengua inglesa en un contexto legal y es apropiado para estudiantes y profesionales de Derecho que trabajan en temas internacionales, informó la Universidad de Zaragoza en un comunicado.

Con estos ya son cinco los certificados que se pueden obtener de la Universidad de Cambridge puesto que desde el año 1994 la Universidad de Zaragoza ofrece la posibilidad de obtener el First Certificate in English, el Certificate in Advanced English y el Certificate of Proficiency in English.

Como novedad, cabe destacar que por primera vez la Universidad de Zaragoza está ofertando la convocatoria de marzo para los niveles First Certificate in English y el Certificate in Advanced English.

La matrícula puede realizarse en la página web de la Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza 'www.feuz.es'. Las tarifas de inscripción varían según la fecha en que se realiza la matrícula. Los exámenes se realizarán en Zaragoza.

En Huesca, Teruel y en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), se realizarán las pruebas cuando haya un número suficiente de matriculados, agregaron las mismas fuentes.

Por otro lado, la página web 'www.zaragoza012.cambridgeesol.org' facilita la difusión y ofrece una completa información sobre los exámenes ofertados, noticias relacionadas y preguntas frecuentes. Cabe destacar que la Universidad de Zaragoza ha establecido una tabla de convalidaciones por créditos de libre elección para cada uno de los certificados.

Estos certificados no caducan y si bien se realizan en cada país, se envían para su corrección y calificación a la Universidad de Cambridge, excepto la prueba de 'speaking'. Según los datos de la Universidad de Cambridge, más de dos millones de personas de todo el mundo se presentan cada año a estos exámenes.