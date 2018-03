Francisco Granados no se querellará por la noticia "falsa" sobre sus 'servicios secretos'

Agencias 19/01/2009 - 20:11

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, afirmó que no interpondrá ninguna querella contra el medio de comunicación que publica la una información sobre la existencia de un 'servicio secreto' a su cargo porque, "en principio", de ella "no se deriva ninguna actividad delictiva".

"Yo no soy muy partidario de poner denuncias a los medios de comunicación. No lo he sido nunca y siempre me he manifestado en contra de este tipo de acciones. En este caso en el que hoy se atribuye a la Comunidad una actividad de ese tipo no se deriva una actividad delictiva y, por tanto, no he visto nada con lo que se pueda uno querellar", dijo.

En declaraciones a Onda Cero, Granados aseguró que no existe ningún servicio secreto en la Comunidad de Madrid. "Me gustaría tener un espía en el vestuario del Real Madrid a ver lo que se cuece", dijo Granados en tono jocoso en la tertulia deportiva en la que participaba.