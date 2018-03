IU dice que a la edil de Movilidad de Guadalajara "le molesta" las propuestas para mejorar el transporte urbano

19/01/2009 - 20:17

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Guadalajara, José Luis Maximiliano Romo, dijo hoy que a la concejala de Tráfico, María José Agudo, "le molesta que otras organizaciones hayan presentado propuestas más complejas y ambiciosas para mejorar el transporte urbano de nuestra ciudad que ella con todos sus meses de trabajo, recursos técnicos y humanos".

GUADALAJARA, 19 (EUROPA PRESS)

En nota de prensa el edil de IU, recordó que fue el propio equipo de Gobierno del PP quien en la Mesa de Movilidad, celebrada el pasado 17 de diciembre para hablar precisamente de esta cuestión, abrió un período de alegaciones para que los integrantes de dicha mesa se presentara propuestas.

"Una vez más, Agudo descarga en otros sus responsabilidades --denunció Maximiliano-- o a lo mejor es simplemente desconocimiento de nuestra ciudad ya que parece ser que no recuerda que entonces las nuevas zonas de la ciudad estaban en pleno desarrollo y la población no se encontraba asentada como lo está en la actualidad, por lo que no era el momento idóneo para modificar las líneas de autobuses, salvo que quiera que pasen por lugares donde no hay población, lo que únicamente favorece a la empresa que cobra por kilómetro".

Criticó que el equipo de Gobierno no haya consultado los órganos de participación necesarios, "aunque al PP se le llene la boca hablando de participación ciudadana y de tener en cuenta la opinión de los guadalajareños".