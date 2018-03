AMPL.-Unos 200 jóvenes celebran en la Autónoma el popular 'san canuto', deslucido y con mucho menos público por la lluvia

19/01/2009 - 20:19

Alrededor de 200 jóvenes, según la Autónoma, celebraron hoy en el campus de Cantoblanco de la Universidad la popular fiesta de 'san canuto' pese a que la lluvia y el frío no han acompañado en esta ocasión, y los asistentes han podido llevar a cabo su propósito: darse un gran homenaje antes de comenzar con los exámenes del primer cuatrimestre.

La fiesta transcurrió con normalidad aunque, según reconocen los asistentes, siempre se da algún caso de lipotimia o mareo porque los jóvenes pasan muchas horas bebiendo y fumando. No obstante, nunca se ha tenido que atender un caso de extrema gravedad porque los jóvenes son conscientes de que el fin del festejo es simplemente divertirse.

La celebración, con una larga tradición en el Campus siempre antes de que den comienzo los exámenes de febrero, transcurrió "con normalidad" y sin altercados, deslucida su participación por la lluvia y el frío. De hecho, fuentes de la Autónoma señalaron a Europa Press que hoy sólo se han concentrado el 10 por ciento que en años anteriores.

"Había mucha humedad en el campus y los pocos que había buscaban refugio donde pudieron. Además, otro factor que pudo precipitar la baja afluencia fue el hecho de que otros 200 personas se concentraron el jueves pasado, quizá despistados por que este año se había convocado un lunes, que es peor día, en vez del jueves, que es un día más de fiestas", señalaron las mismas fuentes.

Así, explicaron que en esta ocasión no se han interrumpido las clases, ya que además mañana es el último día lectivo del primer cuatrimestre. No obstante, la Universidad, donde estudian unos 30.000 alumnos, además de no autorizar el acto, reforzó la vigilancia de la seguridad, en coordinación con la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid, que velaron por vigilar y prohibir la instalación de puestos con bebidas alcohólicas.

Además, para evitar altercados, la venta de combinados de alcohol en las cafeterías de las facultades ha estado prohibida salvo en los menús de mediodía, donde se pudo servir vino o cerveza.

MÁS AFLUENCIA E INCIDENCIAS AÑOS PASADOS

Además, los diferentes accesos del Campus estaban vigilados por personal de seguridad, que solicitó el carné de la Universidad a todos los alumnos, negando el paso a que no podían identificarse como a alumnos o a aquéllos que portaban bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, impidiendo incluso el paso a los aseos.

Según recuerda uno de los alumnos que participó hoy en la fiesta, estas especiales medidas de seguridad se implantaron hace tres años, cuando un estudiante se acercó hasta donde estaba dando clase el docente y le tiró un 'mini' de cerveza encima.

"Las medidas son muy fuertes porque nos piden todo tipo de acreditación para poder acceder a la universidad", aseguró a Europa Press el joven que explicó que, por ejemplo, para poder acceder a las bibliotecas piden el carné y el número de matrícula.

Este año no ha sido necesario instalar un campamento del Samur-Protección Civil para atender casos de lipotimias, o intoxicaciones etílicas o por consumo de drogas, aunque el equipo sanitario estaba alertado ante cualquier eventualidad.

Otra contrapartida al gran descenso de participantes en el san canuto de este año ha sido la rápida limpieza de la limpieza del Campus. "Antes nos dejaban el campus destrozado, con todas las cosas tiradas por el jardín pero este año habrá que limpiar menos. Espero que esta fiesta vaya decayendo poco a poco", indicó la Universidad Autónoma de Madrid.

LA PLEGARIA DE 'SAN CANUTO'

El denominado 'san canuto' se ha convertido en una gran fiesta en la que se unen muchos estudiantes, que aunque no fumen, pasan el día bailando, bebiendo, haciendo malabares o tocando distintos instrumentos conscientes de que "el consumo de drogas es ilegal y su abuso puede traer consecuencias en la salud", recuerdan los convocantes.

La Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) ha elaborado el cartel de este año donde aparece un porro gigante rodeado de una aureola y la 'plegaria': "san canuto nuestro, concédenos a quienes usamos el cannabis y sufrimos persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y combatividad".

En su 'oración' también piden ser protegidos de enfermedades pulmonares, "de las mafias del narcotráfico, de la hipocresía social y de las multas" y piden que no les dejen caer en la tentación de "ocultarse". Así, piden que les defiendan de todas "las plagas" y que se favorezca el uso terapéutico del cannabis.