IU reprocha al Ayuntamiento que no decretara la gratuidad de los transportes públicos en la nevada

19/01/2009 - 20:20

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) reprochó hoy al Ayuntamiento de Madrid que no decretara la gratuidad del transporte público el día de la nevada, el pasado 9 de enero, para facilitar la movilidad, y criticó que, en cambio, no cobrara el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Durante la Comisión de Seguridad y Movilidad celebrada hoy, el concejal de Izquierda Unida Ángel Lara se mostró "sorprendido" por el hecho de que el Ayuntamiento dejará aparcar gratis en las zonas con parquímetros para "fomentar el uso del transporte público".

"Entendía que el SER era un elemento disuasorio que favorecía el uso del transporte público. Ahora nos encontramos, de pronto, con el hecho de que el Estacionamiento Regulado no cumple con esas medidas y quitándolo se favorece el transporte público", indicó.

En este sentido, Lara recordó que durante los atentados del 11-M el Ayuntamiento lanzó una proclama para no se utilizaran los medios de locomoción privados y, a su juicio, "de forma acertada no se le ocurrió limitar el SER, sino ofrecer la gratuidad de los transportes públicos, cosa que podían haber hecho el día de la nevada".

"Lo que hizo el Ayuntamiento en 2004 lo deberían haber hecho ahora para que los ciudadanos dejaran el coche en casa. Esas contradicciones introducen la duda sobre la eficacia y utilidad del SER. Así se vuelven a poner en entredicho este servicio", apostilló.

Por su parte, el director general de Movilidad, Pedro Ayuso, afirmó que el día de la nevada el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, solicitó a los ciudadanos que usaran el transporte público a partir de las 10.00 horas, que es cuando se producen los problemas.

"Eso significaba que, de no haberse tomado la medida de no cobrarse el SER, al oír el llamamiento del Ayuntamiento, si no retiraban el coche a las dos horas serían denunciados. Además, se evitaba que los ciudadanos tuvieran que volver a por su vehículo al día siguiente.