Financiación.-La FSA cree necesario conocer los recursos concretos y los mecanismos de nivelación para valorar el modelo

19/01/2009 - 21:03

El secretario general de la FSA-PSOE, Javier Fernández, afirmó hoy que los socialistas están pendientes de que se concreten las cifras y los mecanismos de nivelación del nuevo modelo de financiación autonómica para presentar sus objeciones y dar o no su apoyo. En este sentido insistió en que los socialistas asturianos no pueden dar una visión objetiva del modelo hasta que no conozcan esos elementos y añadió que "nadie les ha mandado callar" respecto a este asunto.

OVIEDO, 19 (EUROPA PRESS)

Javier Fernández se manifestaba así en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva de la FSA en la que se abordó el asunto de la financiación, "algo que preocupa a todos y de lo que están muy pendientes".

Así manifestó que "es prematuro" hacer una valoración antes de conocer los datos concretos. No obstante afirmó que es lo que es claro es la necesidad de que el Estado derive recursos a las comunidades autónomas porque durante estos años las comunidades han asumido competencias cuyos gastos han crecido a mayor ritmo de los ingresos tributarios, por ejemplo en la sanidad, mientras que el Estado tiene competencias cuyos gastos han crecido a menor ritmo que los ingresos tributarios.

"Es evidente que hay un desequilibro vertical desde el Estado hacia las comunidades que tiene que corregirse, con cuánto no lo se, lo sabremos cuando se vean los recursos. Luego analizaremos su distribución horizontal para ver los desequilibrios entre las comunidades autónomas", dijo.

Indicó que en el nuevo MODELO (XGMD.MC )se prevé una nivelación total de los servicios del estado de bienestar, no sólo de los básicos, a través de la articulación de varios fondos, uno para los servicios básicos y otros que no son los esenciales pero que Asturias también consideran básicos. "Queremos ver, no sólo los recursos que se destinan a esos fondos sino también queremos conocer los mecanismos de nivelación que permitan ver una evolución en el tiempo y un análisis dinámico del modelo a partir del cual nosotros plantearemos nuestras objeciones y nuestro apoyo o no", dijo Fernández.

El secretario de los socialistas asturianos afirmó que "no se están callando" sino que están dando su visión objetiva. "Todo el mundo sabe cual es la posición que ha defendido siempre el partido porque la hemos venido defendiendo desde hace mucho tiempo con rigor", dijo, a la vez que añadió que es "prematuro" hacer una valoración antes de conocer los datos definitivos.