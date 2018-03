'The Economist' apuesta por el "severo" Aznar o el "duro" Carl Bildt al frente de la UE como alternativa a Blair

Agencias 6/11/2009 - 18:37 45 Comentarios

El semanario 'The Economist' cree que el ex primer ministro británico Tony Blair debería asumir el cargo de presidente de la UE si la Unión aspira a tener un líder equiparable a un presidente estadounidense o chino y, si Blair resulta -como parece- "inaceptable" para los europeos, sugiere como alternativa al ex jefe de Gobierno español José María Aznar, al que califica de "severo" o al "duro" Carl Bilt, actual ministro sueco de Exteriores y ex primer ministro.

En uno de sus artículos del número que sale a la venta el 7 de noviembre, la publicación advierte de que si los europeos quieren que el mundo "se tome en serio su club" no pueden elegir como presidente a un político de perfil bajo como el primer ministro belga, el "desconocido" Herman Van Rompuy, el holandés Jan Peter Balkenende o el luxemburgués Jean Claude Juncker.

Para el nuevo Alto Representante para la Política Exterior que crea el Tratado de Lisboa, 'The Economist' opta también por una figura "de peso", con "larga experiencia" en el campo diplomático. Una vez más, el semanario apunta a Bildt como un buen candidato o al ex ministro alemén de Exteriores Joscka Fischer, a pesar de que estos "pesos pesados" no están entre los dos candidatos favoritos de los líderes europeos en la actualidad, el jefe de la Diplomacia británica, David Miliband, y el ex ministro de Exteriores italiano Massimo D'Alema.

'The Economist' advierte asimismo de que distribuir los nuevos cargos buscando el equilibrio entre la afiliación política de los candidatos y su nacionalidad no es la mejor manera de encontrar al mejor candidato.