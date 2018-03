Guerra de telecomunicaciones entre Kosovo y Serbia

Albert Cuesta 26/04/2010 - 19:01 Comentarios

Enlaces relacionados Más en Global

El conflicto que tuvo lugar en los Balcanes durante la última década del siglo pasado y desembocó en la fragmentación de la antigua Yugoslavia en varios estados sigue teniendo consecuencias. El Gobierno de Kosovo desconectó el viernes las redes de telefonía fija y móvil que mantenían algunos operadores serbios en su territorio, dejando incomunicados y sin servicios de emergencia a unos 100.000 ciudadanos de la minoría serbia.

Las autoridades albanesas de Pristina, capital de Kosovo, están llevando a cabo desde el viernes 23 una campaña de desactivación de estaciones base de telefonía móvil de las operadoras Telekom, Telenor y VIP en la región de Kosovo-Metohija, situada en el centro del país y de población mayoritariamente serbia. Según B92, operarios del organismo regulador de las telecomunicaciones, con apoyo de la policía kosovar, han procedido a retirar equipos emisores y a cortar los cables de conexión. Asimismo, otras fuentes informan de que en la zona norte de Kosovska Mitrovica se han dinamitado torres de telefonía, según un artículo de Canalpda.

La intervención parece haber dejado sin servicio a los hospitales de los enclaves serbios como Gracanica, que no pueden recibir llamadas de los pacientes ni comunicarse con las ambulancias.

El presidente serbio Boris Tadic ha declarado que considera las acciones una violación de los derechos humanos en Kosovo, y ha reclamado a los organismos internacionales que reaccionen en consecuencia. Por su parte, el primer ministro serbio Mirko Cvetkovic afirma que el cierre de las redes móviles serbias "ha creado tensiones y una atmósfera de miedo e inseguridad entre los serbios de Kosovo".

Según las autoridades kosovares, el funcionamiento de las redes móviles serbias en su territorio 'no está autorizado y es ilegal', y aseguran que la operación "no está dirigida contra ninguna nacionalidad ni país determinado, sino contra todas las operadoras que no respeten la normativa vigente".

Cabe recordar que pese a la declaración de independencia en febrero de 2008, Serbia sigue considerando Kosovo como parte de su territorio. Hasta la fecha son 66 los estados que reconocen el estado de Kosovo.

En Kosovo opera una compañía de móviles, Vala Mobile, fruto de la privatización de la compañía pública de telecomunicaciones que cuenta con unos 850.000 abonados entre una población de unos 2,1 millones de habitantes. Al estar gestionada por Monaco Telecom, los números de móvil de Vala corresponden al principado monegasco.