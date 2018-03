Carla Bruni se confiesa "epidérmicamente de izquierdas" pero votaría por Sarkozy si volviera a ser candidato

Efe 21/06/2008 - 13:48 Comentarios

Carla Bruni confiesa a lo largo de una amplia entrevista que hoy publica el diario 'Libération', que sus "reflejos epidérmicos son de izquierda" pero que votaría por Nicolas Sarkozy si su marido volviera ser candidato a ocupar el Elíseo. La primera dama francesa habla de su función institucional, de lo que piensa de los franceses o de su nuevo disco, 'Como si nada', que saldrá el próximo 11 de julio, diez días antes de lo inicialmente previsto.

"Mis reflejos epidérmicos son de izquierda. No es una ideología ni un sistema. No soy ni he sido jamás militante. Tengo la sensación de que las personas que están totalmente de un lado o de otro sólo piensan con una parte del cerebro", dice Bruni, para quien Sarkozy "no se corresponde" con la idea que ella tenía de los conservadores. "No es en absoluto conservador. Tampoco se corresponde a toda una parte de personalidades que integran su partido", añade.

También explica que lo último que le hizo reaccionar de manera "epidérmica" fue el famoso test de ADN que el Gobierno francés ha logrado imponer a los inmigrantes que soliciten la reagrupación familiar. No obstante, elude pronunciarse abiertamente sobre la actual política de inmigración y se muestra deliberadamente ambigüa al ser preguntada sobre ello. "Por un lado, pienso que es trágico ser llevado a la frontera cuando se busca una tierra de asilo, un lugar donde reconstruir su vida. Por otro, pienso que es extremadamente difícil legislar sobre inmigración", declara.

Igualmente, admite que no siempre apoya la política de su marido. "¡Nadie está obligado a hacerlo ni con la política ni con su marido!", exclama. "Le aporto mi universo, como él me aporta el suyo, pero apoyar quiere decir adherirse a todo lo que piensa mi marido. No es así en una pareja. Mantengo las mismas convicciones, a pesar de ser una mujer poco comprometida políticamente", continúa.

En cuanto a cómo se plantea su función de primera dama, Bruni asegura que intentará utilizar ese lugar para "algo fundamental" y que, evidentemente, estará siempre vinculada a las acciones humanitarias porque "es una tradición", momento en el que reconoce que "no se atrevería" a hacer cosas que "choquen a la gente y que salgan de la tradición".

"La tradición -apunta- es representar a las mujeres y a los hombres franceses. A Francia. Yo soy una mujer moderna pero las tradiciones no lo son. Sólo me he puesto ese sombrero y ese traje". Y dice ver a los franceses como un pueblo "bastante nostálgico, muy literario y bastante poco musical".

Finalmente, sostiene que volverá a subirse a un escenario cuando su marido no sea presidente de la República, algo que ahora no puede hacer por la infraestructura de seguridad que requiere y que juzga "chocante".

Redactora por un día

La entrevista de la cantante y primera dama francesa viene acompañada de un editorial escrito por el director del diario, Laurent Joffrin, que tuvo que renunciar a su idea inicial de que Bruni fuera por un día la redactora jefe del periódico ante la adversa reacción que provocó la idea en el consejo de redacción.

Joffrin justifica dedicar la portada del rotativo a Bruni en primer lugar porque se trata de una cantante "de calidad" y, en segundo lugar, porque es la mujer del presidente de la República.

"Esta doble personalidad --argumenta-- crea un caso único en el escenario político, un ovni simbólico del que se busca en vano un ejempo en el pasado o en otro lugar. Es tan extravangante, incongruente e incluso irritante que merece un examen".