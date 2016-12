Merkel, bajo presión tras el atentado terrorista de Berlín

¿La extrema derecha sabe que el EI son unos y los refugiados son otros?.¿y que el EI va a seguir atacando Europa acoja o no acoja regugiados, porque es lo que Occidente siembra?. Creo que esta gente, como la del Wellcome refugees? no sabe distinguir, victimas de verdugos, los que huyen de los que atacan, sirios o paquistaníes, huerfanos, heridos o enfermos, si son mujeres o son niños. Solo sabe si son musulmanes o no y hay van todos en el mismo saco, los europeos, los alauitas o los centroafricanos. Así se pueden aprender la palabra de memoria y no tienen que pensar. ¿La extrema derecha, racista, nacionalista, xenófoba, homófoba, y tropecientas palabras-fobias más cree que son mejores que los fundamentalistas?¿Después del holocausto judío y de la continua apología de la violencia?.Por supuesto son mucho peores que las personas normales, sean estas musulmanas o no, la duda es si creen que son mejores que los fanáticos y violentos islámicos, es decir ¿son conscientes de su violencia?. Si uno no cumple ciertos requisitos, raciales o de conducta, le ponen a uno un brazalete y después lo rocián con gas, lo eliminan, por no ser suficientemente alemán, austriaco o español, ¿y creen que son mejores que los fundamentalistas islámicos?. Claro que sí, ellos han llegado a esa conclusión, son los alemanes superiores, los americanos superiores o los superiores españoles, ya saben, como Dios manda, cristianos y todo eso. Al parecer España va aumentar su presencia en Iraq, no veo a nadie manifestarse y condenar esto, nadie que diga, por favor, no vayan ustedes allí, ¿a qué van ustedes allí ya que no queremos que ellos vengan aquí?