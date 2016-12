Anis Amri, el presunto autor del atentado de Berlín, se radicalizó en la cárcel

Este tunecino nos ha costado millones y millones de euros, ademas de las vidas perdidas que no tienen precio, y se va de Italia a Alemania como si nada, imagino porque en Alemania pagan mejor los servicios sociales ya que no ha trabajado en su vida desde que vino a Europa.



Y esto de que no lo puedan deportar porque Tunez no lo acepta, pues que bloqueen la economia de Tunez y su turismo hasta que se comprometan a aceptar sus ciudadanos de vuelta que no es tan dificil.



Los unicos con en condiciones de luchar contra el terrorismo son los Britanicos porque con el Brexit no tienen porque aceptar a nadie que la Merkel les envie y mucho menos uno que sale de la carcel de Italia.