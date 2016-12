Merkel pide acelerar las deportaciones de tunecinos cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas

Bueno, culpar a todos los tunecinos es menos que culpar a todos los musulmanes o a todos los solicitantes de asilo o a todos los varones, podría deportar a todos los que se llamen Amri .... La noticia da por hecho de que es el autor, de eso se trata, de que no quede duda. El EI difunde un vídeo donde el susodicho le jura lealtad, de parte de todos los tunecinos me imagino, como para no jurársela. Entonces la sociedad no tiene ganas de paz, está indignada, quiere venganza, quiere ver que la seguridad es efectiva, exige que se tomen medidas, pero queremos solucionar de verdad los problemas, la misma historia de siempre, argumento de muchas películas, pero ahora ni son clases de historia ni de ficción sino la cruda realidad. Guerras, campos de refugiados, deportaciones, muros antipersonas, nacionalismos, proteccionismo,....¿a qué les suena todo esto?.... y terrorismo. Y no podemos terminar con el terrorismo, ustedes pueden matar a todos los tunecinos, mandar tropas a Iraq o a Siria, poner muros, deportar o asesinar a todos los que les apetezca y nunca tendremos seguridad, viviremos en constante alarma, a la expectativa del siguiente atentado, pueden hacer si quieren una limpieza de sangre y no solucionaran nada. Creo que esto es bastante obvio.