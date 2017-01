Merkel responde a Trump: Europa es dueña de su propio destino

...... Todo ese drama de la guerra, todos esos desamparados, muriendo ahogados, de frío, .... todos esos niños, toda esa indignidad humana, .... los llama ilegales, ...., quiere decir que no tienen derecho a huir, .... así que si aparece un grupo de terroristas, ya sean islámicos, franceses o rusos,... que más da, a tirar bombas de racimo, bombardear hospitales, o a pie matando, secuestrando o violando hombres, mujeres y niños, ancianos o enfermos, no se les ocurra a ustedes huir, es ilegal. Por favor, esto es muy serio, este no es un payaso al que le pagan para meter cizaña desacreditando e injuriando como Inda, este es el presidente de los EEUU que juró sobre la Biblia...... Por cierto que este señor sabrá lo dolorosa que es la muerte por hipotermia, aunque no estoy seguro que pueda llegar a sentir el frío, uno puede llegar a ser tan insensible que quizá no sienta el frío, suponiendo que sea humano.....