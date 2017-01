Evacúan el metro de Roma después de tres fuertes terremotos en el centro de Italia

Tres fuertes terremotos de hasta 5,4 de magnitud en la escala de Richter, seguidos de múltiples réplicas, han sacudido este miércoles el centro de Italia, una de las zonas más afectadas por los movimientos sísmicos. Los temblores se han sentido en las zonas del centro de Italia y Roma que, según medios italianos, ha evacuado su red de metro. Por el momento se desconoce si ha causado daños materiales o hay algún herido o víctima mortal.

El epicentro del primer terremoto (a las 10:25 horas, 09:25 GMT) fue detectado entre las localidades de Montereale, Capitignano, Campotosto, en la provincia de L'Aquila, en la región de los Abruzzos, y Amatrice, provincia de Rieti, en el Lacio. El seísmo, de magnitud 5,3, se produjo a una profundidad de 9 kilómetros, añadió el INGV. "El epicentro está en la zona del terremoto del 24 de agosto", ha subrayado el director de Protección Civil, Fabrizio Curcio.

A este movimiento le han seguido varias réplicas de menos intensidad hasta que a las 11:15 horas un segundo terremoto de magnitud 5,7 (aunque posteriormente ha sido rebajado por algunos medios a 5,4) ha hecho temblar la tierra a una profundidad de 9,1 km. Ha tenido como epicentro Capitignano.

Diez minutos después, un nuevo terremoto de 5,3 volvió a sacudir el centro de Italia y se dejó sentir en las regiones de Lazio, Los Abruzzos y Las Marcas y también de manera fuerte en Roma.

Aunque la información todavía es confusa, en Roma las autoridades han suspendido el servicio de metro, ofreciendo a los usuarios un servicio de autobús alternativo mientras se revisa la red para comprobar que no se han producido daños a consecuencia de los temblores. Según la cadena estatal RAI, también se ha procedido a la evacuación de algunas escuelas.

Más allá de la capital, la zona que se ha visto golpeada por el terremoto está cubierta por una intensa nevada. El alcalde de Ascoli Piceno, Guido Castelli, cuya ciudad está parcialmente sin electricidad desde hace 48 horas por el temporal de nieve, ha reconocido que "es una situación muy complicada, ya que hay zonas bajo metro y medio de nieve" y se teme que el temblor haya podido provocar derrumbes.

Map of the main #earthquakes in #Central #Italy since l'Aquila #terremoto in 2009 pic.twitter.com/99MnT5NiLS