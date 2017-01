Limpiar casas y ganar 52 euros la hora si eres mujer y trabajas desnuda

Naturist Cleaners niega el carácter sexual pero ofrece un catálogo de limpiadoras

Quiere que el cliente "tenga el beneficio de una bonita y profesional experiencia"

Anuncio en la web de Naturist Cleaners.

Una empresa británica ofrece un plus salarial para las limpiadoras que realicen desnudas sus labores, solo se permiten guantes y zapatos. Con un argumento naturista como eslogan, la compañía pone a disposición de los interesados en contratar servicio para su hogar un catálogo con mujeres que, de conseguir un contrato, cobrarán 45 libras la hora, unos 52 euros al cambio. Naturist Cleaners también se lleva una buena porción del negocio: 20 euros durante la primera hora de trabajo y al menos 10 en las posteriores.

La empresa asegura que no hay nada sexual tras esta oferta, que en su catálogo se incluyen mujeres de todo tipo, edad y cuerpo y que también existe la opción de trabajar vestidas pero cobrando menos y con la posibilidad de que el empleador sí esté desnudo. Laura Smith, ideóloga, contó a The Telegraph que existe igualmente un catálogo de hombres limpiadores pero que no es tan evidente porque no son tan requeridos para este tipo de trabajo.

Bajo total confidencialidad por ambas partes, quienes se inscriban a la web de limpieza naturista en busca de trabajo tendrán que, además de sus datos, aportar fotografías en bikini o desnudas.

A pesar del nulo carácter sexual de la oferta, el empleador podrá ojear el catálogo y escoger, si quisiera, a una limpiadora con un físico en concreto para que el cliente "tenga el beneficio de una bonita y profesional experiencia de limpieza" bajo la condición de 'se mira pero no se toca'. También es requisito imprescindible vivir en Gran Bretaña.

La empresa lleva dos años en funcionamiento y al parecer ha sido bien acogida si se atiende a su expansión fuera de Londres y a la opinión de los ciudadanos. Una encuesta realizada por The Telegraph tras publicar la idea Smith recoge que un 45% de los usuarios del periódico opina que es liberador frente a un 55% que lo ve poco higiénico.