Yolocausto, el trabajo de un artista judío que ridiculiza a quienes se sacan selfies en el monumento por el Holocausto

Encontró las fotografías en diferentes redes sociales e hizo los montajes

Desde 'selfies' hasta saltos pasando por malabares entre lo publicado

Yolocausto pretende concienciar sobre lo que representa el monumento

Una de las imágenes el trabajo de Shahak Shapira.

Enlaces relacionados Prohibido jugar a Pokémon Go en Auschwitz

Hacerse un selfie poniendo la mejor de las sonrisas o haciendo malabares delante de un monumento en memoria de las víctimas de Holocausto es como visitar Auschwitz y jugar al Pokémon Go. Ambas cosas han pasado y por ambas se ha sacado los colores al ser humano. Lo del juego llegó a oídos de los desarrolladores en pleno boom en modo de aviso para que vetaran ciertos sitios como zona de caza, lo de los visitantes del Memorial del Holocausto en Berlín que buscan su mejor foto de perfil ha sido denunciado por el artista Shahak Shapira a través de unos montajes fotográficos.

De origen israelí, este autor satírico ha cogido varias fotografías encontradas en diferentes redes sociales y las ha ridiculizado cambiando el fondo con imágenes de muertos en campos de concentración durante el exterminio nazi. La idea es hacer recapacitar a quienes se sacan autorretratos o muestras sus mejores poses y habilidades en una total falta de respeto.

El nombre del trabajo, 'Yolocausto', combina las siglas de You Only Live Once (solo se vive una vez) y la palabra 'Holocausto'. Las imágenes que aparecen en la web, las originales acompañadas del montaje, fueron tomadas de Facebook o Twitter y también de redes como Tinder y Grindr.

Shapira da la opción a aquellos que se encuentren y quieran que su imagen sea eliminada de escribir un email para que se retire el montaje que critica su actuación.

El Memorial del Holocausto en Berlín recibe cerca de 10.000 visitas al día. Es un homenaje a los más de seis millones de personas que murieron solo en campos de concentración.