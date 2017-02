Un total de 26 detenidos en París tras las protestas por la "violación" de un joven durante un arresto

El joven ha denunciado que uno de los agentes le "violó" con la porra

Un total de 26 personas han sido detenidas este martes después de una nueva jornada de protestas contra un agente de Policía acusado de violar a un joven de 22 años y contra sus tres compañeros por agresiones al mismo joven durante un registro la semana pasada al noroeste de París.

La noche del lunes al martes estallaron nuevos enfrentamientos en la comuna de Aulnay-sous-Bois, ubicada en Isla de Francia, donde el jueves pasado un joven identificado como Théo fue agredido por varios agentes de Policía, tal y como ha informado el diario galo Le Parisien.

El joven había denunciado previamente que mientras estaba detenido, de espaldas, uno de los agentes le introdujo su porra en el ano. "Me pidieron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, me pidieron que me sentara. Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon, y al sentarme sentí un terrible dolor en el trasero", ha explicado, según las declaraciones a las que ha tenido acceso la cadena de televisión BMFTV.

Los 26 detenidos han sido acusados de daños a propiedades privadas. La prefectura ha denunciado un total de 23 contenedores incendiados, así como once vehículos, y un local de comida rápida dañado.

Théo, el joven que sufrió las agresiones el pasado jueves, continúa ingresado con heridas graves en el recto.