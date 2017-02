Una explosión en la central nuclear francesa de Flamanville deja cinco heridos leves por intoxicación

No se ha activado el plan particular de intervención ya que no hay riesgo nuclear

La explosión ha ocasionado un incendio en la sala de máquinas de la central

El funcionamiento del reactor 1 ha sido detenido; la central tiene dos

Advertencia en la central nuclear de Flamanville. Imagen: Reuters

La central nuclear de Flamanville, en el norte de Francia y operada por EDF, ha registrado hacia las 10:00 horas de este jueves una explosión que ha dejado varios heridos aunque, según informa el diario local Oues-France, no hay riesgo nuclear.

Entre los afectados, según francetvinfo.fr, habría cinco personas intoxicadas levemente aunque las autoridades han remarcado que "no hay riesgo de radiación". Se trata, pues, de "un evento técnico importante, pero no es un accidente nuclear".

Hasta el lugar se han desplazado los equipos de emergencia pero, según fuentes de la prefectura citadas por el diario, no se ha activado el plan particular de intervención ya que no hay riesgo nuclear. Aún así, el funcionamiento del reactor 1 ha sido detenido; la central tiene dos reactores.

Los bomberos han indicado que se ha producido una explosión que ha ocasionado un incendio en el corazón de la central, fuera de la zona nuclear de la misma. En concreto, según varios medios locales, el incidente se habría producido en la sala de máquinas.