Reino Unido: el 'número dos' de los Tories reconoce los encuentros con Deripaksa

Agencias 27/10/2008 - 16:40

El ministro de Economía en la sombra de Reino Unido y 'número dos' del Partido Conservador, George Osborne, reconoció hoy haber cometido "errores" en cómo gestionó sus reuniones del pasado verano con el magnate ruso Oleg Deripaksa, pero insistió en que en ningún caso intentó recabar una donación para los 'tories' que habría sido ilegal según la normativa británica de financiación de partidos.

Osborne ha admitido el daño que los, al menos, cuatro encuentros con el 'rey del aluminio' en Corfú, ha ocasionado para los conservadores. Pero ha insistido en que "no se pidió ni recibió" ningún dinero. "No rompí ninguna regla, pero creo que cometí un error", ha resumido.

Ha admitido que "no es lo que uno dice o hace, sino lo que parece" y, en consecuencia, optó por declarar que, "para ser honesto, esto no pareció muy bien". "Y es algo que lamento", ha aseverado, en referencia a las imputaciones que lo señalan como el promotor de una inyección económica prohibida por la ley británica, que impide a quienes no están en el censo electoral hacer aportaciones a los partidos.