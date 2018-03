Dimite por acoso sexual el secretario de Estado de Igualdad de Finlandia

El secretario de Estado finlandés de Igualdad, Stefan Johansson, presentó hoy su dimisión tras hacerse público que acosó sexualmente a varias mujeres durante una recepción celebrada hace dos semanas en la embajada de Suecia en Helsinki.



Según publica hoy el diario Hufvudstadsbladet citando a testigos presenciales, Johansson, ligeramente ebrio, manoseó los pechos a varias de las mujeres invitadas a la fiesta que había organizado la Embajada sueca con ocasión de la feria del libro de la capital finlandesa.



"Me agarró un pecho, y me quedé tan sorprendida que no supe cómo reaccionar", declara en el citado diario una de las mujeres acosadas, que prefirió guardar el anonimato.