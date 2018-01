Un concejal inglés pide limpiar un mural de Banksy por considerar que no es "verdadero arte"

Un concejal del Partido Conservador de Hull (norte de Inglaterra) levantó hoy polémica en el Reino Unido al defender que se debe "limpiar" un mural del cotizado pintor callejero Banksy que ha aparecido en la localidad, al considerar que no se trata de "verdadero arte".

El elusivo grafitero, cuya identidad no ha sido desvelada y cuyas obras se suelen subastar por cientos de miles de euros, publicó ayer en su cuenta oficial de la red social Instagram dos imágenes de su nueva obra, que ha pintado sobre el muro de un puente en desuso.

"Creo que se debe limpiar. Se debería sacar una fotografía (del mural) y conservarla, porque no creo que Banksy carezca de talento", afirmó a la BBC el edil John Abbott.

"Pero comparar a Banksy con, por ejemplo, el verdadero arte que se puede ver en la Ferens Art Gallery (museo local con obras que se remontan al siglo XVI), que en ocasiones es completamente fascinante, es juzgar las cosas desde estándares distintos", consideró el concejal.

Desde que se divulgó la ubicación del mural comenzaron a acercarse visitantes al puente abandonado, y en las últimas horas han aparecido vallas que impiden acercarse al grafiti.

En 2014, un centro para jóvenes necesitados de Bristol (sur de Inglaterra) que atravesaba apuros económicos retiró un mural de Banksy que apareció en su fachada y lo subastó por más de 400.000 libras (unos 450.000 euros).

En esa misma ciudad inglesa, Banksy ofreció en 2016 otra pintura como regalo a un colegio de primaria, que decidió no venderla.

"Por favor, aceptad esta pintura. Si no os gusta, no dudéis en añadir cosas, estoy seguro de que a los profesores no les importará", escribió en esa ocasión el misterioso artista en una carta dirigida a los alumnos.