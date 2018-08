Hallados 20 metros desconocidos del Muro de Berlín en el centro de la ciudad

En enero se informó del hallazgo de 80 metros del muro

El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989

Un tramo desconocido oculto tras unos arbustos cerca del BND. Foto: Dreamstime

Existen 20 metros más del muro de Berlín que hasta ahora no aparecían documentados. El hallazgo ha sido confirmado por Berlin Wall Foundation, los encargados de legitimar y documentar todos los hechos históricos en torno al muro que dividió a Alemania.

Fue por casualidad, durante un paseo con otros vecinos del barrio residencial de Mitte el 13 de junio cuando, Ephraim Gothe (concejal del distrito por el partido Socialdemócrata) encontró un trozo de hormigón oculto entre los arbustos. Desde el principio Gothe supo que estaban ante un pedazo de historia alemana: "Supuse que era parte del sistema de seguridad fronteriza", ha asegurado en declaraciones a medios de comunicación locales.

La pared de hormigón apareció detrás del edificio del Banco Nacional Aleman (BND). Los descubridores con Gothe como portavoz informan de que se metieron entre los arbustos en su excursión y allí dieron con el muro.

La confirmación de que se trata de un trozo hasta ahora desconocido del muro de Berlín llega en el mismo momento en que se cumplen 57 años de la construcción del muro que dividió un país bajo la premisa de 'barrera de protección antifascista'. El muro cayo el 9 de noviembre de 1989 y muchos berlineses pudieron recuperar a sus familias.

Este no es el único hallazgo de un pedazo del muro de Berlín. En enero de este año, un aficionado a la historia dio a conocer una sección de 80 metros que no figuraba en los catálogos históricos de la fundación. El hombre dijo conocer la existencia de este trozo del muro en el barrio de Pankow -a algo menos de 9 kilómetros del actual descubrimiento- desde hacía 18 pero no había considerado necesario comunicárselo a las autoridades.