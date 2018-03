Rihanna quiere las joyas que le decomisó la policía cuando fue golpeada

AFP 26/04/2009 - 15:28

La cantante pop Rihanna quiere recuperar las joyas valoradas en 1,4 millones de dólares que le decomisó la policía de Los Ángeles (LAPD) cuando en febrero fue golpeada supuestamente por su novio Chris Brown, informó el sábado la prensa local.

Según el diario Los Angeles Times, el abogado de la cantante pidió ante el tribunal que devuelvan tres anillos y un par de aretes que la policía decomisó como parte de las pruebas en el marco de una investigación por la pelea con el rapero Chris Brown y que le habían prestado firmas de diseñadores.

El abogado de Rihanna, Donald Etra, dijo a la prensa que ha pedido varias veces la devolución de los accesorios prestados a la estrella por grandes firmas para que los usara en la última entrega de los premios Grammy, que se celebraron horas después de su incidente y a la que no pudo asistir. Según Etra, "un oficial de investigación opinó que con las fotografías bastaba" y luego le pidieron que escribiera una carta y "ellos considerarían regresarlas" pero "no he recibido ninguna respuesta", agregó

Una portavoz de la fiscalía indicó que quizás la demora en la devolución se debía a que aún no hay una audiencia preliminar en el caso.

Brown, de 19 años, fue inculpado en marzo por la fiscalía tras una pelea violenta con la intérprete de Barbados conocida por su exitoso tema 'Umbrella', que lo llevó a ser brevemente detenido el 8 de febrero. Aunque las autoridades no confirmaron de que se trataba de Rihanna, la prensa divulgó una foto policial de su rostro desfigurado a golpes.

El episodio impactó al mundo de la música anglosajona y ha sido ampliamente cubierto por la prensa del espectáculo.

A comienzos de abril, Brown se declaró inocente y deberá comparecer de nuevo ante la jueza el 29 de abril.