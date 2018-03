Expectación ante la llegada de la primera dama francesa, Carla Bruni-Sarkozy

AFP 26/04/2009 - 16:00

España espera con gran expectación a la primera dama francesa, Carla Bruni-Sarkozy, que junto a su esposo realizará una visita de dos días, lunes y martes, a Madrid y cuya llegada eclipsa en la prensa incluso a la del presidente Nicolas Sarkozy.

"Los objetivos de las cámaras están preparados para el gran desfile de la primera dama francesa", afirmaba el sábado el diario El País, acerca de la llegada del "huracán Bruni" a Madrid, donde acompañará a su marido en una visita de Estado y el martes para una cumbre bilateral.

El presidente francés "está feliz de ser 'el hombre que acompaña a Carla Bruni'", añadió el diario, en referencia a una frase del mandatario estadounidense John F. Kennedy respecto a su esposa, Jackie, durante una visita a Francia en los años 1960.

"Por muchos acuerdos importantes que se alcancen todo quedará irremediablemente eclipsado por el vestuario de Carla Bruni para esta primavera", apuntó irónicamente el rotativo.

Más que las entrevistas entre Sarkozy y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, será otro "duelo en la cumbre" el que centrará la atención: el encuentro de Carla Bruni-Sarkozy, de 41 años, y la esposa del príncipe de Asturias, Letizia Ortiz, de 36 años, según la prensa. Será un "duelo de la elegancia y del glamour", cuyo momento cumbre será la cena de gala que ofrecerán el lunes los Reyes, según El Mundo, que se pregunta sobre los diseñadores que elegirán las dos mujeres para esta "batalla". El diario incluso llega a publicar el sábado a dos páginas la colocación en la mesa de esta cena en el Palacio Real.

En un editorial titulado "Carla Bruni, acompañada del jefe de Estado francés", el diario ABC, recuerda, no obstante, que "no deberíamos olvidar que el presidente es Sarkozy", mientras que El País subraya que el protocolo intentará "no hacer concesiones al espectáculo mediático".

El programa de la primera dama francesa en España será esencialmente cultural, con visitas a los museos del Prado y al Reina Sofía.