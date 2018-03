De Marilyn a Valentino, las estrellas son vecinas en cementerios de Hollywood

AFP 29/06/2009 - 15:44

Enlaces relacionados De Marilyn a Valentino las estrellas son vecinas en cementerios de Hollywood (28/06)

Desde la tumba de Marilyn Monroe hasta las de Rudolph Valentino, Joe Dassin o Billy Wilder, los cementerios de Los Ángeles ostentan nombres célebres en sus lápidas, y uno de ellos podría recibir los restos de Michael Jackson.

Uno de los cementarios más célebres, Hollywood Forever, está situado en el bulevar Santa Mónica, en pleno corazón de Hollywood, y tiene palmeras inmensas, cipreses y un césped impecable.

Allí reposan leyendas de Hollywood, como los actores Jane Mansfield, John Huston y Peter Lorre, o el gran seductor italiano Rudolph Valentino, muerto en 1926 a la edad de 31 años de septicemia, en circunstancias jamás completamente dilucidadas.

Escenario de la serie de televisión "A seis metros bajo tierra', historia de una familia propietaria de una funeraria, Hollywood Forever es también un lugar donde se realizan veladas cinematográficas, sobre todo de películas de terror.

Para la noche del sábado se proyectaría la película 'Al este del Edén', cuyo protagonista, James Dean, murió a los 24 años en 1955. Un responsable del cementerio dijo que el largometraje estaba en agenda desde antes de la muerte de Jackson, que falleció el jueves a los 50 años.

"No sabemos dónde decidirá enterrar a Jackson su familia, no nos han contactado hasta el momento, pero hay todavía parcelas acá", agregó la fuente, que pidió no revelar su nombre.

Hay otros cementerios en Los Ángeles. El más importante es el inmenso Forest Lawn, donde yacen los restos de Clark Gable, Jean Harlow, Humphrey Bogart y decenas de otras figuras del cine.

Al noroeste de Los Ángeles, el pequeño cementerio Westwood Village Memorial Park, difícil de encontrar, ofrece un oasis de paz entre altos edificios. Al son de las gaitas, un pequeño grupo sale de la capilla situada al fondo del parque y acompaña a un familiar a su última morada.

Las tumbas aquí son más sencillas, la atmósfera menos solemne, pero no faltan las celebridades. "Todo el mundo ama a alguien alguna vez", se lee en la tumba de Dean Martin, en referencia a su canción más célebre.

La tumba de Jack Lemmon se contenta con indicar "Presente", y la de Billy Wilder rezuma ironía: "Escritor, bueno, nadie es perfecto".

Mientras, en la lápida de Marilyn Monroe, alguien dejó pintura de labios y rosas amarillas frescas.