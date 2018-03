El salsero panameño Rubén Blades podría aspirar otra vez a la presidencia

AFP 19/07/2009 - 15:47

El salsero y actor panameño Rubén Blades volverá a presentarse en las elecciones presidenciales en su país si hay cambios constitucionales que habilitan la reelección, algo que actualmente no está permitido en Panamá, dijo Blades en una entrevista en un programa de televisión local.

"Si en Panamá se hace una reforma constitucional que permita la reelección, yo consideraría participar en el proceso otra vez", dijo el viernes Blades, de 61 años, quien ya se presentó a las elecciones presidenciales de 1994, donde quedó en tercera posición, al obtener el 17,1% de los votos, 170.000 sufragios menos que el entonces ganador, Ernesto Pérez Balladares.

Blades, quien fungió como ministro de Turismo de Panamá durante la pasada administración de Martín Torrijos (2004-2009) por el Partido Revolucionario Democrático (socialdemócrata), considera que cinco años, el tiempo que dura un mandato en Panamá, "no son suficientes para cambiar un país", opinó en Telemetro.

Con más de 34 discos editados, decenas de colaboraciones en canciones de otros artistas y participación en 25 películas, el cantante asegura que su campaña electoral sería "sumamente original", y que no diría "ni una mentira ni una exageración", sino "exactamente lo que voy a hacer y explicar por qué". Y añadió, dirigiéndose a la audiencia: "Si no estás de acuerdo, definitivamente no votes por mí".

Además, Blades cree que en Panamá ya se avanzó, puesto que en 2014 podrán aspirar candidatos de libre postulación a la presidencia y añadió que ya tiene "sus cosas pensadas" en caso de que se presente.