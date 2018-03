Keira Knightley retocada otra vez para la nueva campaña de Chanel

Agencias 22/08/2009 - 12:51 Comentarios

La actriz en la imagen de la nueva campaña de Chanel. (Foto: CHANEL)

Keira Knightley está más que acostumbrada a los retoques fotográficos de las campañas publicitarias que protagoniza. Esta vez, la musa de la marca Coco Mademoiselle posa de nuevo para la campaña del perfume de Chanel con más de un 'arreglo' digital.

La joven actriz muestra su retocado aumento de pecho en la nueva campaña, al igual que hizo en la anterior, donde la actriz posaba con un sombrero tapando su torso. Esta vez, la intérprete de Piratas del Caribe muestra su pecho desnudo tapado únicamente con unos tirantes.

Aunque un portavoz de Chanel se ha negado a hablar de las nuevas fotografías de la actriz, el experto en retoques fotográficos Chris Bickmore ha declarado que "la piel se ha suavizado y el pecho se ha aumentado".

El blanco de los ojos, más blanco

Pero no ha sido lo único. Además "el blanco de sus ojos se ha hecho un blanco más limpio y se han eliminado las líneas del cuello, cuerpo, incluso de la mano", afirmaba el experto.

Sin embargo, no se necesita de la ayuda de expertos para apreciar el notable aumento de pecho que luce Keira en la campaña, ya que si la actriz carece de algo, es precisamente de curvas. Para realzar el pecho "se han añadido algunos sombreados para darle un efecto más redondo y también se le ha aumentado el tamaño un poco", declaraba el experto.

Retoques para publicidad

Estos retoques no han pasado desapercibidos y ya han dado de que hablar. La liberal demócrata Lynne Featherstone, quien ha hecho una campaña contra el exceso de retoques en publicidad, no está muy de acuerdo con las fotos de la campaña, ya que según ella la actriz es una hermosa mujer y por ello no hace falta retocar nada.

La joven de 24 años está acostumbrada a que realcen sus curvas, no sólo en las campañas de Chanel, en 2004 en los carteles de la película El Rey Arturo también lo hicieron. Sin embargo, no todos por igual. Como recuerdan desde la web de Daily Mail, en los carteles británicos, la actriz se mostraba, natural, tal y como ella es; sin embargo, no pasó lo mismo con los americanos, que optaron por embellecer aún más a la actriz con algún que otro retoque.

Su falta de curvas ha sido la culpable de que el año pasado hubiera rumores de trastornos alimenticios por parte de Keira, que fueron desmentidos por su madre, quien declaró que el físico delgado de la actriz era herencia de su padre, el actor de 68 años Will Knightley.