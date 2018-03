Un ex novio de Barbra Streisand subastará antiguas grabaciones de la actriz

Un ex novio de la actriz Barbra Streisand, que afirma haberla puesto en el camino del estrellato, subastará tres grabaciones que le hizo hace unos 50 años, cuando era una adolescente, informó el viernes el diario New York Post.

Barry Dennen dijo que las tres grabaciones serán vendidas con una base de 1 millón de dólares en el sitio web MomentsInTime.com.

"Estoy un poco inquieto. No sé cuál será el resultado. No me gustaría disgustar a Barbra, y no quiero que sus fans se enojen conmigo", indicó Dennen, citado por el Post.

Dennen dijo que conoció a Streisand en 1959, mientras actuaba en Broadway, en Nueva York, y se convirtieron en amantes. La escuchó cantar cuando estaban con amigos y la convenció de comenzar a hacerlo en público, aseguró.

Streisand nació en 1942, por lo que en la época en que Dennen dice haberla conocido tenía 16 o 17 años.

Las grabaciones incluyen las canciones 'A taste of honey' y 'Two brothers', que Streisand cantó en el apartamento de Dennen, con él tocando la guitarra, aseguró el Post.

En 1997 Dennen publicó el libro 'My life with Barbra: A love story' ('Mi vida con Barbra: una historia de amor').