Sophia Loren, una belleza mediterránea de elegancia intemporal

AFP 20/09/2009 - 14:48

Su desgarrador papel en 'Dos mujeres', su striptease antológico ante Marcello Mastroianni en 'Ayer, hoy y mañana' o su conmovedora interpretación de una mujer despreciada en 'Un día particular' llevaron al panteón del cine mundial a Sophia Loren, actriz de belleza escultural que cumple este domingo 75 años.

La actriz, que vive actualmente en Suiza, respetará sin duda una vez más este domingo su regla de oro: "los cumpleaños no los he festejado jamás", dijo a menudo Loren que, a los 71 años no vaciló en posar desnuda para el célebre calendario Pirelli.

"El 'sex-appeal' es 50% lo que tienes y 50% lo que la gente piensa que tienes", declaró en una ocasión la actriz, que siempre prestó suma atención a su apariencia y que asiste regularmente a los desfiles de moda de su amigo Giorgio Armani.

Hija ilegítima de un ingeniero, Sofia Villani Scicolone nació el 20 de septiembre de 1934 en Roma, pero pasó su infancia y su adolescencia cerca de Nápoles. Desde los 15 años de edad participó en concursos de belleza y empezó a obtener pequeños papeles en el cine.

Sophia, que optó por cambiar la ortografía en su nombre artístico, interpretó a una esclava en 'Quo Vadis' en 1950 y mostró su físico explosivo en un par de películas cuando todavía no se llamaban Loren.

Cuando rodaba 'África bajo el mar' (1953), Sofia Loren conoció al productor Carlo Ponti, 22 años mayor que ella, que se convirtió en el hombre de su vida y en su pigmalión en el cine. Tuvo con él dos hijos, Carlo Junior, en 1968, y Edoardo, en 1973. Con el respaldo de Ponti, su carrera tomó un nuevo rumbo y Loren empezó a trabajar en películas de ambición internacional como 'Pan, amor y...', de Dino Risi, en 1955, año en el que aparece en primera plana de Life Magazine ataviada con ropa transparente.

En 1957, se casó en México por poderes con Carlo Ponti, pero la justicia italiana condenó al productor por bigamia, dado que estaba todavía casado con su primera esposa, Giuliana Fiastri. Finalmente, la boda se llevó a cabo en 1966. Carlo Ponti murió en 2007.

Desde 1957, Loren actuó en producciones de Hollywood junto a los más grandes actores de la época: Clark Gable, Peter Sellers, John Wayne, Franck Sinatra....

En 1958, 'La orquídea negra', de Martin Ritt, le aportó el primer galardón cinematográfico, la copa Volpi de la mejor actriz del Festival de Venecia. Cuatro años después, en 1962, recibió el Oscar de la mejor actriz por su papel en 'Dos mujeres', de Vittorio De Sica, que le valió asimismo el premio de interpretación femenina del Festival de Cannes. En 1991, recibió un segundo Oscar, esta vez por toda su carrera.

Su colaboración con Vittorio De Sica se prolongó en varias películas exitosas, entre ellas 'Boccaccio 70' (1962), 'Los secuestrados de Altona' (1962) y 'Matrimonio a la italiana' (1964). También actuó a sus órdenes en 'Ayer, hoy y mañana' (1963), película en la que Sophia Loren, se desviste frente a un Marcelo Mastroianni enloquecido, que aulla de deseo ante la encarnación de la sensualidad del cine italiano.

Bajo la dirección de Ettore Scola trabajo en 'Un día particular' (1977), película en la que compuso uno de sus mejores papeles, el de un ama de casa despreciada por su familia, y en la que volvió a actuar junto a Mastroianni. En 1994, el dúo mítico de los dos actores volvió a reunirse por última vez gracias a Robert Altman en 'Prêt-à-porter'.

Leyenda viva del cine italiano, Loren actuará próximamente en una película sobre su vida, en la que interpretará el papel de su propia madre.