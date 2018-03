La muerte de Arturo Gatti fue por ahorcamiento, sin participación de terceros

AFP 20/09/2009 - 16:23

La muerte del ex boxeador italo-canadiense Arturo 'Thunder' Gatti, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado julio en el balneario brasileño de Porto de Galinhas, se produjo como consecuencia de ahorcamiento sin participación de terceros, concluyó una nueva autopsia practicada en Montreal.

Según el estudio realizado, no existen heridas que demuestren que una o varias personas hubiesen participado del colgamiento, reveló el diario La Prensa sin citar una fuente precisa.

De acuerdo con el rotativo, el ex boxeador no fue amarrado ni golpeado, aunque igualmente se sigue una pista que supone la posibilidad de que alguien hubiese podido drogarlo para luego pasar una cuerda en su cuello, izarlo, y derribar una banqueta. "Una operación difícil pero no imposible", dijo La Prensa.

Siempre según el diario, los toxicólogos comprobaron la presencia en el cuerpo de Gatti de una sustancia que provoca sueño. Se trata de un producto que se vende en Brasil pero no en Canadá y los especialistas deben ponerse en contacto con sus colegas brasileños para verificar si la dosis detectada era bastante fuerte como para adormecer a Gatti.

La policía brasileña detuvo el 12 de julio a la esposa del ex boxeador, Amanda Rodrigues, sospechaso de haber estrangulado a su marido mientras dormía al día siguiente de una disputa. Rodrigues fue liberada luego, al ser el caso clasificado como suicidio por un juez brasileño. Los allegados al púgil acusaron entonces a las autoridades brasileñas de "proteger" a una compatriota.

El cuerpo de Gatti fue exhumado el 1 de agosto para efectar la segunda autopsia en Montreal.

Nacido en Italia, Arturo Gatti creció en Montreal y desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos, ante de volver a la metrópoli canadiense en 2007, cuando colgó los guantes.

Profesional de 1991 a 2007, fue campeón IBF de peso pluma en 1995. Apodado 'Thunder' ('Trueno'), conquistó en enero de 2004 el campeonato WBC de los superligeros, que conservó durante un año y medio, antes de ser desposeído por el estadounidense Floyd Mayweather Jr.