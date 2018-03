Angela Merkel se explaya sobre su marido

AFP 20/09/2009 - 16:33

La canciller alemana, Angela Merkel, muy celosa de su vida privada, reconoce que no podría asumir su puesto sin el apoyo de su marido, en una entrevista que salió publicada este domingo, una semana antes de las elecciones legislativas.

"No podría en absoluto hacer este trabajo sin él", declaró al diario de centroderecha Die Welt. "Como esposa, estoy muy orgullosa de que sea un científico de renombre y a la inversa evidentemente que me apoya, aunque no sea siempre en público", añadió la gran favorita para los comicios del 27 de septiembre.

Casada en segundas nupcias con el eputado químico rJoachim Sauer, Angela Merkel, de 55 años, no ha hecho casi nunca declaraciones sobre su marido.

Aparece en contadas ocasiones a su lado, con la destacada excepción de la tradicional jornada de apertura del festival wagneriano de Bayreuth. Esta aparición pública al lado de la canciller, con la que no ha tenido hijos, le ha valido, por cierto, el apodo de "fantasma de la ópera".

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, lo llamó un día "señor Merkel" pese a que la jefa del gobierno alemán conservó el apellido de su primer esposo.

Desde que su esposa se puso al frente del Gobierno, en 2005, Joachim Sauer, de 60 años, no ha concedido entrevista alguna a la prensa. Ni siquiera estaba presente en el parlamento (Bundestag) el 22 de noviembre de ese año, cuando los diputados la designaron canciller.

Angela Merkel, que creció en la República Democrática de Alemania (RDA), dijo que ella y su marido se habían propuesto aprovechar las "nuevas oportunidades" cuando se derrumbó la dictadura comunista. "Él decidió continuar con sus investigaciones científicas con aparatos modernos, buenos ordenadores y contactos internacionales", explicó. "Y me alegré de dar mis primeros pasos en política", añadió esta física de formación que en sus inicios fue portavoz adjunta del primer y último gobierno designado democráticamente en la RDA.

Alemania celebrará los 20 años de la caída del Muro de Berlín el próximo 9 de noviembre.