Chenoa y David de María han roto

Agencias 25/05/2010 - 16:59 1 Comentario

Hace un mes hacían público su romance sellando su amor con un beso en pleno escenario. Ahora parece que su historia de amor no ha sido más que un fugaz romance. Según Sálvame y El programa de Ana Rosa, Chenoa y David de María ya no están juntos y él podría haber vuelto con su ex, Elsa Pinilla.

Poco les ha durado el amor a Chenoa y David de María. Después de haber estado varios meses conociéndose más "íntimamente" en palabras del cantante parece que, apenas un mes después de hacer pública su relación con un efusivo beso sobre el escenario, su noviazgo ha hecho aguas.

Mientras en el programa Sálvame se achacaba la ruptura a que "no era una relación excesivamente sólida porque los cimientos sentimentales de los dos no estaban para edificar", en El programa de Ana Rosa han ido un paso más lejos.

De María vuelve con su ex

Según explican, ha sido el propio David de María quien "ha confirmado que habían roto" porque había vuelto con su ex novia, una de las protagonistas de la próxima serie de LaSiete Sexo en Chueca, Elsa Pinilla. Además, el cantante añadió que "él se movía por el corazón" y que "lo siente mucho y quiere mucho a Chenoa".

Además, en El Programa de Ana Rosa también han insinuado que el cantante haya podido volver con Elsa Pinilla para que el padre de la actriz, un conocido productor, le pudiera ayudar a relanzar su carrera musical.

Ya se habló una posible estrategia de marketing tanto por parte de David como también por parte de Chenoa cuando pasearon su amor por varios escenario para relanzar la canción de la canción Que yo no quiero problemas cantado en dúo por ambos artistas.