Bono fue operado con éxito tras un principio de parálisis en su pierna

AFP 25/05/2010 - 20:02

El cantante Bono, del grupo irlandés de rock U2, salió del hospital alemán en el que fue operado de urgencia en la espalda, tras una "parálisis parcial" de la pierna, y deberá aplazar a 2011 su gira prevista por Estados Unidos, indicó el grupo este martes en su página web.

El cantante, que festejó sus 50 años este mes en Nueva York y que había sido internado el viernes en Múnich (sur), necesita "al menos ocho semanas" de rehabilitación, según la misma fuente.

Bono fue admitido en la unidad de un especialista en Neurocirugía la semana pasada, tras lastimarse durante un entrenamiento para la gira en Alemania.

Padecía una "parálisis parcial de la parte baja de la pierna", precisó el profesor Joerg-Christian Tonn, el cirujano que operó a Bono, en la web del grupo.

"Bono padecía una compresión severa del nervio ciático. Sobre la base de la IRM (Imagen por Resonancia Magnética), me di cuenta de que había un desgarro serio del ligamento y una hernia discal", lo que no dejó otra opción que una operación quirúrgica, explicó el doctor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, también encargado del cantante.

"Esta cirugía era el único medio para una remisión total y para evitar otras parálisis. Bono está mucho mejor y volvió a encontrar toda su motricidad", indicó Tonn.

Las próximas semanas serán "cruciales", precisó Müller Wohlfahrt. Ocho semanas de rehabilitación son "un mínimo", según él.

Los promotores de la gira de U2, llamada 'U2 360º', confirmaron que los 16 conciertos previstos en Estados Unidos, del 3 de junio al 19 de julio, serán aplazados "hasta 2011", sin dar más precisiones.

"Aunque entendemos la decepción de los fans de U2, primero y ante todo está la recuperación de Bono", dijo el promotor de la gira, Arthur Fogel.

Ya se habían vendido más de un millón de entradas, según el representante del grupo, Paul McGuinness. "Nuestra mayor, y yo creo nuestra mejor, gira fue interrumpida y estamos todos afligidos", dijo. "Para un artista que vive para estar en el escenario, es mucho más que un golpe duro", añadió.

Los organizadores alentaron a los fans a conservar sus entradas hasta que las nuevas fechas se confirmen.

El festival de Glastonbury (suroeste de Gran Bretaña) también indicó que el grupo no realizaría el concierto previsto el mes próximo.

"Estoy realmente desolado", dijo Bono en la web del grupo. "Queríamos realmente estar ahí para hacer algo realmente especial, incluso habíamos escrito una canción especial para el Festival".

La gira norteamericana iba a ser particularmente lucrativa para U2, que da unos de los shows en vivo más apreciados y conocidos del planeta, con temas como 'One', 'With or Without You' o 'Sunday Bloody Sunday'.