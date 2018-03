La ex modelo Waris Dirie escapó a una violación durante un secuestro

AFP 10/03/2008 - 13:30

Cotizaciones relacionadas GRUPO MODELO S.A.B 6,94 +0,20%

La polícia belga desmintió este martes de forma enérgica las acusaciones de la ex modelo somalí Waris Dirie de haber sido "tratada como una prostituta", en el marco del caso por su misteriosa desaparición en Bruselas.

"Todo lo que dice, lo desmentimos. Es todo falso y mentiroso. Cuando dice que la tratamos como una prostituta, es falso. Cuando dice que no la tratamos bien porque es negra, es falso", declaró a la AFP Christian De Coninck, portavoz de la policía de Bruselas. "Cuando fue escuchada, nunca declaró haber sido víctimas de algo, no tenía heridas ni secuelas. No constatamos rastros sospechosos; si no, la hubiéramos hecho examinar por un médico", agregó el portavoz.

Dirie, ex modelo y embajadora de la ONU contra la ablación del clítoris, desapareció la semana pasada durante tres días en Bruselas, lapso en el cual estuvo secuestrada y escapó a intentos de violación, según su abogado.

Este martes, la prensa austríaca publicó acusaciones de la ex modelo contra la policía belga, afirmando que la había "tratado como una prostituta" y la había amenazado con detenerla cuando pedía ayuda para encontrar su hotel tras haber salido de una discoteca. Dirie estimó que sus peticiones fueron desoídos en dos comisarías "a raíz de su color de piel".

El viernes pasado, después de ser hallada por la policía belga, Dirie había dicho que vagó por Bruselas sin dinero, documentos ni teléfono durante tres días.

Según su abogado Gerald Ganzer y su representante Walter Lutschinger, la ex modelo, de 43 años, fue secuestrada durante dos días por el taxista que debía conducirla a su hotel cuando salió de una discoteca. Durante el secuestro, el individuo trató de violarla varias veces, sin lograrlo. Su agresor la liberó dos días después en Bruselas, agregaron las fuentes.

La ex modelo debía participar en una conferencia internacional en Bruselas con ocasión del Día de la Mujer, y reunirse con la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice.

Waris Dirie publicó cuatro libros autobiográficos en los cuales relata que fue sometida a una ablación de clítoris cuando era niña y que huyó de su país tras haber sido obligada a contraer matrimonio contra su voluntad a los 13 años.