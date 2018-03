Britney Spears alcanza un acuerdo con su ex esposo por sus hijos

AFP 19/07/2008 - 14:20

La cantante estadounidense Britney Spears ha puesto fin a su batalla legal por la custodia de sus hijos con su ex esposo Kevin Federline, quien se quedará con los niños, informó el viernes la abogada de la cantante.

La abogada de Spears, Laura Wasser, dijo a periodistas en la Corte Superior de Los Ángeles que se había alcanzado un acuerdo entre su cliente y Federline, que se quedará con la custodia de los dos hijos de la pareja.

"Britney y Kevin han encontrado una manera de trabajar juntos como padres y los niños se beneficiarán debido a eso", dijo Wasser, describiendo el acuerdo como una "victoria para toda la familia".

Wasser no dio detalles del acuerdo, que según un portavoz de la corte todavía debe ser aprobado formalmente. Ni Spears, de 26 años, ni Federline, de 30, asistieron a la audiencia del viernes.

Antes, la cadena KTTV de Los Ángeles y la revista OK! habían citado al abogado de Federline, Mark Vincent Kaplan, diciendo que su cliente se quedaría con la custodia exclusiva de Sean Preston, de dos años, y Jayden James, de uno.

Spears seguiría teniendo derechos de visita a los niños, que podrían ser ampliados más adelante, dijo Kaplan, citado por esos medios.

"Todas las partes han acordado lo siguiente: Kevin mantendrá la custodia exclusiva legal y física de Sean Preston y Jayden James", dijo Kaplan.

"Britney seguirá teniendo derechos de visita que podrían incrementarse con el tiempo", añadió, indicando que Federline estaba "feliz".

Tras la audiencia del viernes, Kaplan indicó que no divulgaría los términos del acuerdo hasta que éste sea confirmado por la corte.

"Este ha sido un largo esfuerzo y que termine es muy gratificante", admitió Kaplan.

Actualmente Spears tiene derecho a visitar a sus hijos dos días por semana y a una estancia nocturna. Sus derechos de visita fueron severamente restringidos este año en el marco de problemas personales y temores sobre la salud mental de la cantante.

Pero la estrella pop parece estar mejor y retomando el control de su vida tras pasar dos veces en enero por una unidad psiquiátrica en un hospital por su delicada situación emocional.

Spears, una de las más exitosas estrellas de pop de su generación, ha estado envuelta en el juicio por la custodia de sus hijos desde que se separó de Federline en 2006.

Perdió la custodia de sus hijos en octubre pasado después de que no compareció a un examen de drogas al azar tras la demanda de una audiencia preliminar en la que la Corte determinó que ella "consumía drogas habitualmente".

Spears saltó al estrellato en 1998 con su álbum debut 'Baby One More Time', al que siguió el éxito de 'Oops!... I Did It Again'.