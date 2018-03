Santi Santamaria dice estar triste por no poder participar en Madrid Fusión

Barcelona, 19 ene (EFE).- El cocinero catalán Santi Santamaria ha afirmado hoy sentirse "un poco triste" por no poder participar en la feria gastronómica Madrid Fusión, donde quería dar a conocer sus propuestas para hacer frente a la crisis económica.

En declaraciones a EFE, Santamaria ha expresado hoy su malestar por no estar presente en Madrid Fusión, en la que ya no participó el pasado año tras 'destapar' el debate sobre un estilo de restauración espectáculo con el que no está de acuerdo, y que tuvo una gran repercusión mediática nacional e incluso internacional.

"Pedí al crítico José Carlos Capel -ha explicado- poder participar en Madrid Fusión 2009 pero la respuesta fue que el programa ya estaba cerrado y que estudiarían mi solicitud de cara a 2010".

Hoy, día de la inauguración de esta feria, Santamaria ha lamentado "la falta de pluralidad en las voces que se reúnen" en este encuentro internacional en Madrid, en el que se prevé la asistencia hasta el próximo jueves de 70 chefs internacionales, con 130 expositores y unas 7.200 personas acreditadas.

Aunque ha asegurado desconocer si se han habido presiones para no aceptar su presencia en la citada feria, ha precisado que le resulta "extraño" que a las cumbres gastronómicas internacionales financiadas por el ICEX "siempre viajen los mismos (profesionales de la cocina) con el mismo periodista".

"Se premia la radicalidad y la extravagancia", ha valorado Santamaria, que se pregunta "qué sentido tiene hacer recetas con refrescos de cola", en referencia a algunas propuestas que se presentaron el pasado año en la citada feria madrileña.

También ha destacado: "tengo un restaurante en Madrid y otro en Toledo, y más estrellas Michelín que la mayoría de los que participan. No soy un extraterrestre", ha argumentado, dolido, por el hecho de que no se le deje participar.

En estos tiempos de crisis, Santi Santamaria apuesta por volver a "recuperar la valoración del esfuerzo, del trabajo" y propugna por menús más accesibles porque, de lo contrario, "podemos perder clientes" y "las salas de arte y ensayo están bien, pero no sin público".

"Quizás -ha añadido- nos falta humildad, volver a las raíces, al oficio y respetar y comunicar con los clientes".

A pesar de la recesión, el cocinero catalán ha asegurado que, por el momento, su grupo no la nota y prevé la apertura de un nuevo restaurante en la primavera de 2010 en un país asiático, que no ha querido concretar por el momento al existir un preacuerdo.

Al igual que ocurrió con los chefs franceses, asegura que ahora los españoles están "muy bien valorados en el extranjero" y de ahí la apertura de múltiples restaurantes fuera de España de los grandes cocineros con estrellas Michelin.