Suso 33 reivindica en la universidad que lo suyo es arte, no vandalismo

Tema central:



Aparte de discutir sobre "arte urbano" o arte de otro tipo, siempre vale la pena encontrarse con el arte, y si la obra es mala es posible seguir de largo.



Es bueno que además de haber arte en museos a los que no se nos ocurre ir o en libros que no se nos ocurre comprar (sin olvidar la imposibilidad económica de tener determinadas obras en las paredes de nuestra casa) lo haya en ese ámbito en el que todos pasamos cierto tiempo: la calle.



Es un toque de humanidad y belleza ver que alguien hizo algo más que moverse para el propio beneficio.



Tampoco hay que olvidar que por ese medio se puede llegar al mundo con más facilidad que por los difíciles caminos del "mercado del arte" correspondientes a cada arte particular.



Tema adicional:



De ninguna manera hay que olvidar, independientemente de la legalidad o ilegalidad, que hay gente que construyó su casa, o empresas que construyeron trenes, con intención de que queden como los hicieron, y es una acto inhumano pintar sobre lo que sus propietarios desean para otro fin.



Es una cuestión de buenos sentimientos, con o sin leyes.



Respetando esto, quedan muchos sitios en las ciudades, especialmente muros que cercan terrenos sin uso, disponibles para embellecer la vida colectiva sin perjudicar a nadie.



Y es tan noble escribir en ellos propuestas para arreglar el mundo como pintar la obra visual que la inspiración nos haya dictado. Tal vez tengan más público que en las bibliotecas o museos.



Eso sí, vale la pena fotografiar lo que merezca una vida más larga, porque en este mundo todo nace y muere sin avisar.