Muere Ceesepe, el prolífico artista de la Movida que renegaba de ella

Foto: EFE

Carlos Sánchez Pérez, más conocido como Ceesepe, uno de los artistas más prolíficos de la Movida, pintor e ilustrador, ha fallecido hoy en Madrid a los 60 años, víctima de una laega enfermedad, según han informado fuentes cercanas al artista.

Empezó en el mundo del cómic underground en los años 60 pero no sería hasta los 80 cuando llegó su éxito gracias a ser el autor del cartel de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980) ,la famosa película de Pedro Almodóvar. En 1984, se convirtió en uno de los autores más vendidos de ARCO.

Abandonó el mundo del cómic para centrarse en la pintura, exponiendo en Ámsterdam, París, Ginebra, Bali, Nueva York o Madrid. En 2011 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

En declaraciones a Vanity Fair hablaba así de la época de la que es uno de los máximos exponentes artísticos "¡La Movida! No quiero tener nada que ver ni con Alaska, ni con Mario Vaquerizo, ni con Fabio McNamara", además aseguró que de aquella época y sus estrellas más representativas ni compraba discos, ni libros y apostillaba tajante que no los quería "Ni aunque me los regalen". Consideraba esa época un producto prefabricado y aseguraba que él no quería "ser un bote de Colón ni salir anunciado en la televisión".