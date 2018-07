Mourinho se queja de que no le dan los fichajes que pide

"Entregué una lista con cinco jugadores y espero al menos uno", lamenta

La gira estadounidense del Manchester United no está siendo un camino de rosas, especialmente después del 4-1 que le endosó el Liverpool el sábado. A la ausencia de los mundialistas del equipo -ante el conjunto de Klopp casi todos los que jugaron eran suplentes- se suma una escasez de nuevos nombres que el entrenador de los 'Red devils' considera alarmante.

La prensa recoge unas declaraciones del técnico portugués que parecen un mensaje directo al mandatario Ed Woodward para que se rasque más el bolsillo.

"Me gustaría tener dos jugadores más" -dice- Aunque creo que no voy a tener dos. Quizás tenga uno más, si es posible... Entregué una lista al club con cinco jugadores que me interesan y espero tener uno por lo menos. Si es posible, bien. Y si no es posible, seguiremos luchando, trabajando y creyendo en los que tenemos".