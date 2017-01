La cabalgada de Trump

Lo que parecían bravatas electorales han resultado ser ciertas

El presidente de EEUU, Donald Trump. Imagen: EFE

Esperábamos que Donald Trump fuera de farol. Lo deseábamos irracionalmente, tal vez por el natural rechazo al fatalismo o la incredulidad que los disparates suscitan. Llegamos a imaginar que la suya era una estrategia deliberadamente tremendista para impactar en las masas y colarse en la Casa Blanca. Y no. Lo que parecían bravatas electorales que habrían de pasar por la criba del raciocinio cuando tocara poder han resultado ser ciertas. Ni una semana lleva instalado en la avenida de Pensilvania y ya ha obrado, como dijo que lo haría, rompiendo cosas.

Los 15 años de trabajo en que estuvieron embarcados funcionarios del Gobierno, economistas, expertos financieros y especialistas en el comercio internacional para alumbrar el pacto del Pacífico, Trump lo tumbó en cinco segundos sin despeinarse. Fue lo que tardó en estampar su firma en un documento que exhibió con la chulería de quien cree haber logrado una hazaña humillando de paso al rival.

Era solo el principio, después llegaría la resurrección de los oleoductos que dañan al ecosistema, la rebaja de exigencias al sector del automóvil en materia de medioambiente, la orden ejecutiva para la construcción del muro con Méjico o el espaldarazo a Netanyahu en favor de la expansión colonial en Cisjordania, rechazada por toda la comunidad internacional. Y a partir de ahora, cuatro años por delante en el que puede perpetrar tantas fechorías por minuto como su arrogancia y su ego inconmensurable le reclamen.

Desde que fue elegido presidente, en aquel día aciago en el que un obsoleto sistema electoral permitió que ganara las elecciones quien las había perdido por una diferencia de más de tres millones de votos populares, todos confiamos en que los mecanismos institucionales de contrapoder modularían al personaje evitando que hiciera barbaridades. El supuesto empieza a revelarse demasiado optimista o cuanto menos ingenuo.

Ese partido Republicano que tuvo que tragarse al candidato que lo representaba a regañadientes parece estar sobrepasado ante su arrollador proceder, y algunos destacados miembros del mismo empiezan a verle la gracia al tipo que antes les humilló. Incluso aquí, en nuestro país, comienzan a oírse voces entre los generadores de opinión que demandan comprensión con el nuevo presidente reclamando para él un margen de confianza.

Visión desde España

Puedo entender la prudencia de Mariano Rajoy cuando manifiesta que el Gobierno español ha de mantener una buena relación con La Casa Blanca, sea quien sea su inquilino, y hasta la de su ministro de Asuntos Exteriores cuando afirma que hay que tomarse un tiempo y esperar acontecimientos.

Esto entra dentro de la diplomacia. Pero no puede tildarse de irracional o sectario, como ya se está diciendo, el que más del 80% de la ciudadanía española rechace al personaje y le resulte inquietante cuando solo lleve cuatro días mandando.

Un tiempo de gracia parecería, en efecto, razonable para cualquier político que accede al poder. Lo que ocurre es que los gestos y primeros compases de la acción de Trump no aconsejan ese compás de espera. De ahí que al día siguiente de su terrible discurso de toma de posesión, el Capitolio presenciara una de las mayores manifestaciones de protesta que se recuerdan en la capital norteamericana, además de las que tuvieron lugar en otras muchas ciudades del país.

El hecho de que la marcha llegara a superar en afluencia y, claramente en intensidad, al acto solemne de la jornada anterior da una idea del clima de movilización cívica que se está forjando a toda prisa en la sociedad estadounidense desde que las urnas convirtieron la pesadilla en realidad.

Clima de protesta

En una interesante entrevista en La Vanguardia, Todd Gitlin, profesor de periodismo y sociología en la Universidad de Columbia de Nueva York, que participó en la organización de las grandes marchas contra la guerra del Vietnam, afirmaba que esta primera y exitosa expresión de protesta contra las políticas de Trump no era más que un principio. Es muy probable que este "quejido del asfalto", como él mismo lo denomina, vaya en aumento hasta alcanzar magnitudes atronadores.

Es posible incluso que supere las fronteras de los Estados Unidos hasta configurar un grito planetario. Pero, según señala Gitlin, el problema será cómo encauzar esa "enorme ira" expresada por quienes no tienen control alguno sobre la política del país. El profesor asegura que el cambio en las estructuras de poder no se puede lograr solo con marchas, y que las movilizaciones pierden su impacto si no evolucionan hacia una organización a largo plazo, disciplinada y dirigida con inteligencia.

Para Glitin, el mejor escenario es que de estas manifestaciones masivas salieran redes de personas comprometidas. O lo que es lo mismo, pasar de la pancarta a la acción política desde las instituciones.

Mujeres, inmigrantes, minorías étnicas, Donald Trump ha generado en un tiempo récord tantos damnificados dentro y fuera de los Estados Unidos que urge articular una respuesta que encare de alguna forma su devastadora cabalgada. Y no hay tiempo que perder.