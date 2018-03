Sergio García y Cazorla, grandes novedades en la lista de Aragonés para Eurocopa

Luis Aragonés ha anunciado la lista definitiva de los 23 convocados para la Selección Española que acudirá a la Eurocopa. El delantero del Zaragoza Sergio García y el centrocampista del Villarreal Santiago Cazorla, que entran por primera vez en una convocatoria, son las grandes novedades en la lista del seleccionador español, Luis Aragonés, para la Eurocopa de Austria-Suiza. Junto a estos destacan, respecto a la última cita de la selección española, el amistoso disputado en marzo contra Italia, la incorporación del meta del Sevilla Andrés Palop, que será el tercer guardameta del equipo, junto a Iker Casillas y Pepe Reina, y la ausencia de los espanyolistas Luis García y Albert Riera. La selección española se enfrentará, en la primera fase del europeo, a Rusia (10 de junio, en Innsbruck), Suecia (14 de junio, en Innsbruck) y Grecia (18 de junio, en Salzburgo). Los jugadores se concentrarán, el próximo 26 de mayo, en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas y jugarán dos amistosos antes de viajar a Austria: el 31 de mayo en Huelva contra Perú y el 4 de junio contra Estados Unidos en Santander.Tras dar la lista, el entrenador ha añadido que "para los técnicos y para mí mismo, no ha habido ningún cambio en la lista de convocatoria". Respecto a la convocatoria de Bojan, Aragonés aseguró que "no se encuentra físicamente bien, está bastante cansado y hemos decidido que no viniera. Esa es la única verdad del tema". Respecto a Raúl, ha asegurado que "finalmente se ha descartado y que no va a entrar en ese tema" y añadió que sobre esta decisión, "por suerte o por desgracia, yo soy el entrenador". Además, ha afirmado rotundamente que "el señor de la Morena, miente e insulta".