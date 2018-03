Antonio Puerta: "Si quiero matar a un pavo, le disparo con una recortada...y sin avisarle"

Como siempre,la televisión manipulando...¿quien no ha dicho una frase entre amigos que pueda ser sacada de contexto?Habría que ver a todos a través de una cámara oculta y poniendo sólo trozos de la grabación.Puerta,lo que está intentando decir es que si la agresión a Neira hubiese sido una tentativa de homicidio,por lo que le querían juzgar,que le hubiera matado y punto.Es una manera de decir que no hubo intención de matar.Por otro lado,¿cómo puede Antonia Iglesias pasarse meses pidiendo la cabeza de Antonio Puerta por una agresión a un hombre para unos minutos después defender a un asesino de una menor contra los que piden cadena perpetua y diciendo que se está haciendo mucha demagogia con el caso de Marta?Si alguien lo entiende que me lo explique,por favor...