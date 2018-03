Cospedal: "No vamos a tolerar a Zapatero que presione a los jueces para atacar al PP"

Agencias 22/02/2009 - 22:20 Comentarios

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy que su partido le dirá el próximo día 1 de marzo en las urnas gallegas al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que no le van a tolerar "que presione a los fiscales y a los jueces para atacar al PP".

Durante un mitin en la entrada del pabellón multiusos Fontes do Sar en Santiago de Compostela en el que acompañó al candidato del PPdeG a la Presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la dirigente del PP respondió de este modo a Rodríguez Zapatero, que ayer en Vigo indicó que su Gobierno no va a consentir que se intimide ni a jueces, ni a fiscales, ni a policías en la lucha contra la corrupción.

"Eso es lo que están haciendo ellos. Eso es lo que no les vamos a tolerar. Porque no todo vale para ganar unos votos. Ya sabemos el resultado de las mentiras, porque no se puede engañar a tanta gente tanto tiempo", afirmó.