Lorenzo: "Sigo pensando que Stoner, Rossi y Pedrosa son más fuertes"

Agencias 26/04/2009 - 12:39 Comentarios

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Yamaha), vencedor hoy en el Gran Premio de Japón, reconoció que necesitó "rodar al límite" para imponerse en el trazado nipón, de donde sale todavía convencido de que "Stoner, Rossi y Pedrosa", sus principales rivales en el Mundial, "son más fuertes".

"Soy el líder del campeonato pero todavía pienso que Stoner, Valentino y Pedrosa son más fuertes. Tienen más experiencia con los neumáticos Bridgestone y nosotros todavía estamos aprendiendo y mejorando", aseguró Lorenzo, que no desperdició la "gran oportunidad" que se le presentó en Motegi.

El balear era consciente en carrera de que su moto llevaba "buen ritmo", así que no desaprovechó "la oportunidad de atacar". "No salí bien, pero cogí ritmo y pasé a Valentino. Abrí un pequeño hueco, pero me presionaba mucho, así que tuve que rodar al límite para lograr la victoria", explicó Lorenzo.