Ferrán López, capitán del Fuenlabrada se retira al finalizar la temporada

Agencias 26/04/2009 - 16:04 Comentarios

Ferrán López, base barcelonés de 37 años y capitán del Alta Gestión Fuenlabrada, anunció su retirada del baloncesto una vez concluida la actual temporada y tras dos décadas como jugador profesional.

López, que terminó la rueda de prensa con lágrimas en los ojos, agradeció al anterior presidente del club madrileño, Juan Antonio Jiménez, y al actual, José Quintana, así como a todos los entrenadores que le han dirigido. Según sus propias palabras "ha sido un privilegio permanecer nueve años en el club".

"Yo empecé a jugar a baloncesto a los 6 años en la cantera del Joventut y allí estuve hasta los 19. Después la vida me ha ido llevando a muchos sitios pero aquí he encontrado la felicidad y la prueba es que ha sido el club donde más tiempo he permanecido; se puede decir que soy y seré siempre del Fuenla".