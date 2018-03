Ahmadinejad quiere un marco "claro" para dialogar con EEUU

Agencias 26/04/2009 - 16:27 Comentarios

El presidente iraní Mahmud Ahmadinejad exigió un marco "claro" para un eventual diálogo con Estados Unidos, en una entrevista con la cadena de televisión norteamericana ABC emitida este domingo.

"No, no", respondió Ahmadinejad al ser consultado en el programa "This Week with George Stephanopoulos" sobre si estaba dispuesto a dialogar sin condiciones previas con el gobierno estadounidense.

"Debemos tener un marco claro para las discusiones (...) el orden del día debe estar claro", dijo Ahmadinejad.