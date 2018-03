Ferrer: "Si no estás muy fino, es muy difícil ganar a Nadal"

Agencias 26/04/2009 - 19:26 Comentarios

El español David Ferrer, que hoy sucumbió por segundo año consecutivo en la final del Conde de Godó ante su compatriota Rafael Nadal (6-2 y 7-5), ha admitido que para ganar al actual número uno del mundo "hay que estar muy fino", porque es muy difícil derrotarle, especialmente en tierra batida.

Ferrer ha explicado que le ha faltado "un poco de chispa y ambición" y que cuando cedió su saque en el undécimo juego del segundo set y Nadal se puso 6-5 y saque, ya vio que el partido estaba "muy difícil".

"Estoy satisfecho, sigo con confianza y estoy haciendo una buena temporada, bastante regular", ha dicho Ferrer, quien explicó que no resulta frustrante jugar contra Nadal. "Rafa es Rafa, pero el de hoy no ha sido de los mejores partidos que hemos hecho. Él ha jugado un poco corto y yo he estado un poco más bajo de lo habitual", ha insistido.